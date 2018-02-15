Суд отпустил мэра Одессы Труханова на поруки друга Дарта Вейдера
Соломенский райсуд Киева принял решение отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрий Голубова. Об этом из зала суда передаёт корреспондент "Страны".
"Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителем народного депутата Верховной Рады Голубова Дмитрия", - заявил судья Максим Вишняк и обязал отпустить Труханова в зале суда.
Дмитрий Голубов - это глава одесской партии "Блок Дарта Вейдера".
Суд принял такое решение, несмотря на то, что ранее НАБУ и САП ходатайствовали взятии Труханова под стражу с правом выхода под залог в размере 50 млн грн.
Кроме того, прокуратура просила подозреваемого воздержаться от общения с другими фигурантами уголовного дела о растрате средств, среди которых местные депутаты и чиновники Одесской мэрии.
В то же время адвокат Александр Лысак опроверг все доводы прокурора о рисках.
"Я буду Вас просить в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 50 млн грн отказать полностью", - сказал защитник.
Ранее мы писали, что во время заседания народный депутат Дмитрий Голубов подал заявление суд с просьбой отдать ему на поруки Труханова.
"Страна" вела онлайн-хронику судебного заседания.
Также мы писали, что во дворе Соломенского районного суда произошла потасовка. Там подрались активисты "нацдружин", которые находились около суда под предлогом "соблюдения порядка" и активисты, которые собрались поддержать Труханова.