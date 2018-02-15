Соломенский райсуд Киева принял решение отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрий Голубова. Об этом из зала суда передаёт корреспондент "Страны".

"Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителем народного депутата Верховной Рады Голубова Дмитрия", - заявил судья Максим Вишняк и обязал отпустить Труханова в зале суда.

Дмитрий Голубов - это глава одесской партии "Блок Дарта Вейдера".

Суд принял такое решение, несмотря на то, что ранее НАБУ и САП ходатайствовали взятии Труханова под стражу с правом выхода под залог в размере 50 млн грн.

Кроме того, прокуратура просила подозреваемого воздержаться от общения с другими фигурантами уголовного дела о растрате средств, среди которых местные депутаты и чиновники Одесской мэрии.

В то же время адвокат Александр Лысак опроверг все доводы прокурора о рисках.

"Я буду Вас просить в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 50 млн грн отказать полностью", - сказал защитник.

Ранее мы писали, что во время заседания народный депутат Дмитрий Голубов подал заявление суд с просьбой отдать ему на поруки Труханова.

"Страна" вела онлайн-хронику судебного заседания.

Также мы писали, что во дворе Соломенского районного суда произошла потасовка. Там подрались активисты "нацдружин", которые находились около суда под предлогом "соблюдения порядка" и активисты, которые собрались поддержать Труханова.