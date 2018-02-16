Вот и дождались мы большого футбола. Вчера, 15 февраля, киевское Динамо сыграло первый матч в 1/16 Лиги Европы против греческого АЕК.

"Страна" провела онлайн-репортаж о матче.

Ну что же теперь можно подбить результаты, поизучать их и спрогнозировать шансы команд на успех.

Итоги первых матчей 1/16 Лиги Европы

Астана - Спортинг: 1 - 3

Cпартак - Атлетик: 1 - 3

Реал Сосьедад - Ред Булл: 2 - 2

Эстерсунд - Арсенал: 0 - 3

Лион - Вильяреал: 3 - 1

Стяуа - Лацио: 1 - 0

АЕК - Динамо: 1 - 1

Наполи - РБ Лейпциг: 1 - 3

Ницца - Локомотив: 2 - 3

Боруссия (Д) - Аталанта: 3 - 2

Лудогорец - Милан: 0 - 3

Марсель - Брага: 3 - 0

Партизан - Виктория: 1 - 1

Копенгаген - Атлетико: 1 - 4

Селтик - Зенит: 1 - 0.

Црвена Звезда - ЦСКА: 0 - 0.

90+1 Все, свисток, ничья в пользу Динамо!

90 Опаснейший момент у наших ворот, но пронесло. Фуух.

85 Стадио гонит АЕК вперед, на Хацкевиче нет лица, он мрачнее тучи, до свистка пять минут... На поле - одна команда. Динамо сдулось во втором тайме. Ни одного момента, НИ ОДНОГО...

81 Замены АЕК сыграли - Христодулопулос то-ли бил по воротам, то-ли пас такой хитрый крутил, но... В итоге Бойко не дотянулся до мяча, и Айдарович спокойно переправил мяч головой в сетку.

Фото: twitter.com/aek_fc_official

80 ГОЛ. Греки сравняли.

80 Айдарович вышел у АЕК вместо Галанопулоса.

77 Мораес свалил Симоеша и получил желточку, совершенно справедливо.

74 Гармаш опять размахивает ногами, а Бойко снова спасает Динамо после коварного удара со штрафного.

71 Бойко - БРАВООООООООООООООООО, потянул обводной удар в левом угле! Просто супер...

70 А это опасно. Фол Шепелева в 30 метрах от ворот, желточка и прямой удар!

66 Гармаш просто красавец, после штрафного греков сбросил мяч головой киперу. Ну, там чуть мимо и был бы гол.

63 Виктор Цыганков заработал штрафной на левом фланге. Но распорядились правом наши бездарно, АЕК снова атакует.

61 Гармаш в своем репертуаре. Свалил Лазара на входе в штрафную, судья дал штрафной, хотя мог бы и поставить на точку.

58 А вот и тревожный звоночек. Вышедший на замену Христодулопулос выдал роскошный удар метров с 30, хорошо, что мимо, но... Почему ему никто не мешал?

52 Вау... Цыганков убегал в очень перспективную атаку, но на него налетели сразу трое греков, и он замельтешил... А ведь слева совершенно свободный был партнер.

50 Замена у греков, на поле выходит Лазар Христодулопулос вместо Клонаридиса.

49 АЕК пытается взять игру под контроль, и Гармаш едва не ошибся отдавая пас назад. Слава Богу, разобрались.

47 У Динамо замен нет.

46 Второй тайм начался.

45+2 Все, свисток. Передохнем.

45+1 Судья добавил три минуты к первому тайму.

45 Вранеш скосил Цыганкова на правом фланге, ну и тут уж испанский рефери не мог не достать желточку игроку АЕК.

41 Что такое?.. Симоеш сбил Буяльского, когда судья смотрел в другую сторону. И почему нет желточки?

38 Cтадион продолжает петь, но эти звуки напоминают уже не победные гимны, далеко не гимны...

34 Греки отошли от шока. Бакасетас подавал с левого фланга. Клонаридис пробил с пяти метров, но киперу помог наш защитник.

31 Гало подавал штрафной, Ламбропурос упал в штрафной, но пенальти не будет. Грек сам падал на спину.

29 Динамо сушит игру откровенно, легкие фолы, удержание мяча, и все такое... Но АЕК не может найти противоядия.

24 После забитого гола Динамо встречает АЕК уже в центре поля. Греки похоже в шоке легком, не так планировали они этот матч...

20 Поймали наши АЕК на мелкой ошибке, Гонсалес выцарапал мяч у Бакакиса на правом фланге, на подступах к штрафной и прострелил в центр... Виктор Цыганков пробил слету и не промазал.

Фото: twitter.com/dynamokyiv

19 ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ Динамо забивает.

17 А ведь, на секундочку... Стадион в Афинах хоть и не забит под завязку, но... Но... Матч вживую смотрят 45 000 человек.

15 Мораес с Буяльским наплели кружевов в штрафной греков, но мяч ушел на угловой, который закончился ничем.

13 Хацкевич занервничал, подорвался со скамейки и что-то кричит своим игрокам.

11 Звоните 01. Срочно. Пожар в штрафной Динамо. Мяч летал, как шар по биллиардному столу, но... в воздухе. Слава Богу, все закончилось благополучно. Отбились наши.

08 А вот и первый сейв от Бойко. Родриго Гало бил после прохода по правому флангу, но наш кипер на высоте.

07 Гонсалес пытался прорваться справа, вошел в штрафную АЕК, но упустил мяч за за линию.

05 Ну вот, не хватало только этого - у Гармаша разбита голова уже после столкновения с Бойко, а у Хачериди желточка. Не кислое начало ...

04 АЕК активен, прессингует, но один из выпадов Хачериди ликвидировал.

03 Стадион затянут ядовито-зеленым дымом, и греческого спецназа на арене не видно.

22.05 Ну с Богом. Поехали. Греки ввели мяч в игру.

22.02 Стадион поет, звучит гимн Лиги Европы. И файера... Сразу же... Ну что за люди.

21.59 Команды в подтрибунке, готовятся к выходу.

21.48 АЕК выйдет на поле в черном. Это намек или знак?

Фото: twitter.com/aek_fc_official

21.40 У АЕК в старте не выйдет хорошо знакомый всем украинским болельщикам Дмитрий Чигринский. Вот схемы и заодно и состав греков.

Фото: uefa.com

21.36 А вот и наш стартовый состав. Хачериди есть, Морозюк есть, Шепелев есть... А Мбокани нету. В рамке - Денис Бойко.

Фото: twitter.com/dynamokyiv

21.27 Фанаты Динамо добирались на Олимпийский стадион в специально выделенных автобусах с эскортом. Полиция Афин предупредила наших, что бы они не пользовались общественным транспортом. Во избежание...

20.55 Пока Динамо готовится к матчу, другие поединки уже подходят к концу. Московский Спартак, к примеру, на своем поле летит Атлетику из Бильбао уже 0 - 3. Арсенал на эту минуту выигрывает в гостях у Эстерсунда 2 - 0. А вот Боруссия, нашего свет Андрея Ярмоленко, катает ничью 1 - 1 с Аталантой. Везде идут вторые таймы в этих играх.

20.45 Первый матч сегодняшнего дня в Лиге Европы уже закончился. Казахская Астана принимала дома португальский Спортинг и была бита со счетом 1 - 3. Хотя, на перерыв команды ушли со счетом 1 - 0 в пользу хозяев. Но после свистка на второй тайм все встало на свои места.

20.40 Кстати, а судьи кто? Сегодняшний матч рассудит испанская бригада арбитров. Главный рефери Карлос дель Серро.

Лайнсмены - Хуан Юсте и Роберто Алонсо, дополнительные ассистенты Хесус Хиль Мансано и Хосе Санчес, четвертый рефери Роберто дель Паломар.

20.35 Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции признал, что игра будет сложной. Оно и понятно... Чемпионат Греции в полном разгаре, АЕК на ходу и занимает второе место, а для нас это будет первая официальная игра после зимнего перерыва. С корабля на бал, что называется...

Впрочем, главный тренер Динамо заявил, что судьба противостояния решится в ответном матче в Киеве.

Видео: ФК "Динамо" Київ

20.30 На сегодняшнем матче будут и "засланные казачки" из Барселоны. Агенты каталонцев просмотрят в деле полузащитника хозяев Константиноса Галанопулоса.

20.25 Киевские динамовцы прибыли в Афины прямо со сборов в Испании пару дней назад и расположились в пятизвездочном отеле Athenaeum InterContinental.

Вчера вечером наша команда опробовала поляну Олимпийского стадиона Афин.



Видео и фото: fcdynamo.kiev.ua

20.20 Первыми в 1/16 Лиги Европы сыграли 13 февраля Црвена Звезда и московский ЦСКА. Игра в Белграде закончилась сухой ничьей. А сегодня, кроме АЕК - Динамо пройдут и другие матчи.

Вот расписание Лиги Европы на 15 февраля

Астана - Спортинг

Спартак - Атлетик

Эстерсунд - Арсенал

Боруссия - Аталанта

Лудогорец - Милан

Ницца - Локомотив

Реал Сосьедад - Зальцбург

Марсель - Брага

Селтик - Зенит

Копенгаген - Атлетико

Лион - Вильярреал

Наполи - Лейпциг

АЕК - Динамо

Стяуа - Лацио

Партизан - Виктория.

Финал пройдет в Лионе, 16 мая.