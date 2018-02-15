Сегодня полиция Великой Новоселки (Донецкая область) задержала и отправила в СИЗО Мариуполя бойца АТО Петра Саламу. Он подозревается в совершении убийства близких родственников Валерия Ширы – кума экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава ОО "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" в Харькове Елена Вовк. Эту же информацию подтвердил и ряд других пользователей социальной сети.

Фото: facebook.com

Данная информация вызвала широкую кампанию поддержки Саламы в социальных сетях. Пользователи вспоминают, чем отличился Салама во время операции в Донбассе.

Фото: facebook.com

Пользователи отметили, что боец АТО Петр Салама был задержан ночью 15 февраля.

Некоторые сообщают, что боец АТО подозревается в убийстве троих людей, которое он якобы совершил ножом.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что известного повара, которого зарезал атошник, похоронили в день его рождения.

Также "Жаль, что сядет". В соцсетях началась кампания по защите АТОшника, зарезавшего повара на остановке.