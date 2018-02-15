В день святого Валентина певица Тина Кароль показала валентинку от сына Вениамина
Звезда украинской сцены Тина Кароль, которая сейчас является одним из тренеров шоу "Голос країни" опубликовала 14 февраля на своей странице в Instagram милое поздравление от своего сына Вениамина.
Он выслал ей открытку, на которой написано "Простите, леди, моя мама – это мой Валентин".
Такое сообщение артистка получила от своего сына по скайпу, ведь в связи с гастролями она не может в этот день быть вместе с ним, выступив не так давно с аншлагами в Неаполе и Минске.
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina/
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