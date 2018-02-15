Звезда украинской сцены Тина Кароль, которая сейчас является одним из тренеров шоу "Голос країни" опубликовала 14 февраля на своей странице в Instagram милое поздравление от своего сына Вениамина.

Он выслал ей открытку, на которой написано "Простите, леди, моя мама – это мой Валентин".

Такое сообщение артистка получила от своего сына по скайпу, ведь в связи с гастролями она не может в этот день быть вместе с ним, выступив не так давно с аншлагами в Неаполе и Минске.

Фото: instagram.com/tinakarol_fantina/

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