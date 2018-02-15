Популярная украинская певица Настя Каменских вызвала настоящий ажиотаж своим очередным селфи. Так, на своей Instagram-страничке Каменских опубликовала фото своего отражения в зеркале. При этом на безымянном пальце правой руки девушки красуется колечко.

"Ох уж эти перемены...", - подписала фото Каменских.

Больше никаких объяснений певица не дала. Однако подписчики подняли целую "волну" своих предположений. Многие считают, что колечко на пальце певицы - обручальное.

Фото: instagram.com/kamenskux/

Как сообщала "Страна", ранее Каменских спустилась в киевскую подземку и заявила, что метро лучший транспорт в мире.

Мы писали, что Настя Каменских отпраздновала свой день рождения в Нью-Йорке, Потап где-то рядом.

Сообщалось, что Настя Каменских попала в больницу после прыжка с парашютом.