Украинский телеведущий Антин Мухарский, который ранее разделся перед зданием суда, покинул Украину в связи с принятым законопроектом о "злостных неплательщиках алиментов".

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Дорогие друзья, братья и сестры, украинцы ... Если вы читаете эти строки, значит, я уже пересек государственную границу Украины и нахожусь в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попрошу политического убежища. Это решение стало абсолютно спонтанным, ведь я до последних минут своего пребывания в Украине, ждал и верил в то, что меня услышат те чиновники, к которым я обращался лично и на которых возложена ответственность за соблюдение законности в этой стране. Я писал открытые письма Представителю Президента в Верховной Раде Ирине Луценко и министру юстиции Павлу Петренко, я обращался с официальными заявлениями во всевозможные институтов, которые занимаются соблюдением справедливого судопроизводства в Украине. Я пытался изложить свою позицию в незаангажированных СМИ, но потоки лживой информации, которую выливали на меня бульварные издания и телеканалы были совсем не сопоставимы с моими ресурсами - человека-художника, который пытался найти справедливость там, где ее не найти", -написал Мухарский.

Он напомнил, как в Верховной Раде приняли закон об алиментах

"За несколько месяцев до принятия закона в СМИ была развернута целая кампания по промоутирование этих нововведений. А в роли "главного злостного алиментщика страны" был избран ваш покорный слуга. Я уже не говорю о стае озверевших от запаха крови хищных женщин-мстительниц, что выливали на своих бывших мега-тонны грязи, водили хороводы в эфирах телеканалов и радиостанций пели дифирамбы.

Прокурорша Луценчиси, и менстрюстицию Петренке, которые тоже как с ума посходили и начали позволять себе поддерживать и распространять клевету и ложь в мой адрес. Именно вы - Ирина Луценко и вы господин Петренко сделали то, что не смогли сделать со мной Янукович и компания. Я потерял веру в справедливость. Я писал к вам письма, я звонил вашим помощникам, чтобы по крайней мере вы меня выслушали ... Выслушали мою историю, человека, который из-за своей любви и вере в новую справедливую Украину потеряла семью, не имеет права видеться с детьми, а теперь еще оболганная и осквернены высшими государственными чинами.

ВЕДЬ Я НЕ ИМЕЮ ДОЛГОВ ПЕРЕД МОИМИ ДЕТЬМИ!

Для этого стоит заглянуть в реестр должников.

За эти три с половиной года я оплатил им более 1000000 (один миллион !!! гривен алиментов), в оплату этих фиктивных долгов с аукционов продают мое имущество. Ведь пока контракт действует, я где-то должен зарабатывать эти 24300 гривен, на которые ежемесячно начисляется пеня. А еще содержание детей от первого брака, а еще старые родители и коммунальные платежи ...

Я не могу заработать такие деньги в стране, где идет война, где украинским артистам (в отличие от пророссийских коллег или пользующихся русским языком) платят в разы меньше. Но я принципиально не буду возвращаться на русскоязычные пастбища. Я не могу добиться правды в судах, я не могу видеть детей, я не могу жить в стране, где высшие государственные чины оклеветали и водят за нос простых украинский, я не могу достучаться до лживых журналистов, чтобы они не распространяли клевету... Видите как много я не могу в Украине..." - написал он.

Мухарский написил, что не вернется в Украину.

"Нынешнее государство всеми своими институтами и механизмами уничтожает сильного, активного, творческого, дееспособного, ответственного человека, ничего не требует от государства взамен, кроме справедливости и честного правосудия. И пока в Украине этого не будет, граждане ехать отсюда, забирая в сердце своем лишь мечту о той Украине, за которую мы боролись и воевали.

И я не вернусь сюда, пока дама третьего тысячелетия, жадная прокурорша на лабутенах будет "разводить нас как котят" в стенах Верховной Рады, пока бездетный и холостой непонятной сексуальной ориентации тип, типа министр юстиции, будет рассказывать мне - отцу пятерых детей, " чужих детей не бывает ", пока его гламурная помощница Бернацкая, которую он в свое время выдавал за свою любовницу, будет болтать на президентском канале о" злостном алиментщике Мухарском ", а" лучший специалист по семейному праву "Екатерина Власюк, что ведет дела моей бывшей жены, наконец, не вдолбит ей, что не давать отцу видеть своих детей - это незаконно", - написал Мухарский.

Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

Как сообщала "Страна", ранее имущество Антина Мухарского было арестовано из-за алиментов. Машину с портретом уже продали.

Мы писали, что в публичном реестре злостных должников по уплате алиментов уже 75 тысяч украинцев.

Также пограничники признали, что пока не могут останавливать неплательщиков алиментов на границе.