Долги акционерной госкомпании "Укрзализныця" перед внешними кредиторами составляют 39 млрд грн, что никак не угрожает работе компании.

Об этом сообщил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

"В этом году у нас не запланировано крупных выплат. Они начинаются с 2019 года. Это выплаты по еврооблигациям – 300 млн евро. В этом году – только регулярная выплата кредиторам. В целом "Укрзализныце" нужно выплатить 39 млрд грн долгов. Это не такая большая нагрузка, и у нас есть запас для заимствования", - сказал он.

При этом Кравцов отметил, что в следующем году планируется провести реструктуризацию кредитов в связи с высокими процентными ставками. "На следующий год мы планируем провести реструктуризацию. Нужно поработать с внутренним портфелем, ведь у нас исторически высокие процентные ставки. Нам необходимо поработать с кредиторами и понизить их. Также нужно начать подготовку к выпуску еврооблигаций. Сейчас у нас есть 500 млн долларов на Ирландской бирже", - сказал и. о. главы госкомпании. Кроме этого, он сообщил, что продолжаются переговоры и судебные процессы с российскими банками.

"Есть вопрос и политического плана. Мы в судебных процедурах с одним банком на несколько миллиардов гривен и абсолютно спокойно относимся к этому. Аудиторское заключение есть, и рисков мы не видим", - подчеркнул Кравцов.

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