В честь Дня святого Валентина российская певица, народная артистка СССР решила показать фото с малышами и мужем. В отличие от своего мужа Максима Галкина, Алла Пугачева нечасто делится фотографиями своих детей.

Но в День святого Валентина Примадонна решила поделиться в своем Instagram снимком, на котором запечатлена в окружении мужа, сына Гарри и дочери Лизы.

Фото: instagram.com/alla_orfey/

"Всем любви и счастья! С праздником!", - написала Пугачева. "Какая милая семья", "Теплое фото. Из запасников", "Какая красивая семья!", "И вашей семье счастья много-много и самой чистой любви!", - пишут поклонники в комментариях под снимком.

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