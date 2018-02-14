15 февраля Соломенский районный суд г. Киева рассмотрит ходатайство от САП об избрании меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ.

По информации "Страны" заседание начнется в 10.00

Уже известны имена судей, которые рассмотрят соответствующие ходатайства. Судья Максим Вишняк рассмотрит ходатайство касательно Труханова, а судья Анна Сергиенко - касательно Вугельмана.

Ранее "Страна" выяснила, что защищать Труханова будут адвокаты Грановского.

Напомним, утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан Одесский городской голова Геннадий Труханов. НАБУ вручило ему подозрение по делу о растрате бюджетных средств. Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян", которая, как полагает следствие, произошла по завышенной цене. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 50 миллионов гривен.

Ранее мы сообщала, что действующего мэра Одессы Геннадия Труханова увезли в изолятор временного содержания.