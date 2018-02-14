В парке возле озера Тельбин в Киеве накануне Дня Святого Валентина 13 февраля появилась необычная валентинка. Ее изобразились в виде сердца из бревен и надписи "я люблю тебя", передает УНИАН.

Хотя для некоторых День влюбленных не имеет особого значения, все же большинство не пропускает возможности напомнить о любовь окружающим, даря валентинки.

Так завтра на Майдане Незалежности в Киеве девушки будут дарить всем прохожим "сердца" - валентинки как напоминание о любви в сердце. Они создадут валентинки как символ любви к себе и окружающим. В каждой валентинке - тайное послание, которое будет закладываться в открытку.

Хотя на полках магазинов ко Дню Валентина есть множество валентинок на любой вкус, все же оригинальной валентинкой будет та, что сделана своими руками. Также ими можно украсить и дом, создав праздничное настроение.

Ко Дню всех влюбленных подготовились и коммунальщики, украсив город романтическими инсталляциями. У них своеобразные валентинки – возле метро "Левобережная" появились романтические пальмы, украшенные сердечками. А возле парка "Премога" установлена восьмиметровая надпись Amour с Купидоном. Также коммунальщики установили и "Корзину сердец". Поэтому влюбленным в этот день будет где сделать тематические фото.

Фото: unian.net

Как сообщала "Страна", в День влюбленных одесситы установили рекорд по открыванию бутылок шампанского.

Отметим, как Обама поздравил жену с Валентиновым днем: "Ты делаешь каждый день лучше".