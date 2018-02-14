За шестую неделю с начала года, с 5 по 11 февраля, гриппом и ОРВИ заболели почти 260 тысяч человек, зарегистрированы два летальных случая среди детей из-за осложнения от гриппа.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

"Эпидемический порог в Украине превышен на 16,8%. Порог превышен в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ривненской и Хмельницкой областях. Гриппом и ОРВИ заболели 258 036 человек, из них 70% - дети. ...На отчетной неделе зарегистрированы два летальных случая среди детей до 17 лет от гриппа и риновирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В целом, согласно информационному бюллетеню Центра гриппа и ОРВИ, эпидемические пороги превышены до 25% в таких регионах: Винницкая область - на 8,1%, Волынская - 7,7%, Житомирская - 12,3%, Ровенская - 4,7% и Хмельницкая - на 5,7%. В ЦОЗ отмечают, что это свидетельствует о средней интенсивности активности гриппа и ОРВИ.

С начала эпидемического сезона прививку против гриппа сделали 181 081 человек.

В Центре общественного здоровья отмечают, что симптомы гриппа, такие как высокая температура, лихорадка, головная боль, ломота, в мышцах и суставах могут проявляться внезапно и длиться от нескольких дней до нескольких недель. Специалисты призывают при первых симптомах обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Как сообщала "Страна", в Киеве из-за гриппа на карантин закрыли три десятка школ.

Мы писали, что во всех школах района под Киевом объявлен карантин из-за гриппа и ОРВИ.