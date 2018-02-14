Футбольный клуб Шахтер сменил место регистрации своего юридического лица с Донецка на Мариуполь. Об этом сообщает Sport Arena.

Теперь в Едином государственном реестре юридических лиц Украины адресом регистрации футбольного клуба указан город Мариуполь, улица Сеченова, дом 71а.

Раньше "горняки" были зарегистрированы по адресу улица Артема, дом 86а в Донецке.

О смене места регистрации Шахтера еще в декабре заявлял мэр Мариуполя Вадим Бойченко, отмечая, что с момента перерегистрации все налоги "Шахтера" будут поступать в городской бюджет.

Горняки покинули Донецк в 2014 году после начала военного противостояния, охватившего часть Донецкой и Луганской областей.

С тех пор "Шахтер" в качестве основных домашних арен использовал два стадиона — "Арену Львов" и ОСК "Металлист" в Харькове, на котором и играет нынче. На некоторые домашние матчи "оранжево-черные" отправлялись в другие города — Запорожье и Одессу.

Фото: sportarena.com

Как сообщала "Страна", Шахтер продал 30 000 билетов на матч с Ромой. Матч в Харькове назначен на 21 февраля.

Отметим, что Паулу Фонсека жестко предупредил игроков Шахтера.