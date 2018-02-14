Подозреваемого мэра Одессы Геннадия Труханова состоянию на вечер 14 февраля не привезли в Соломенский суд Киева для избрания ему меры пресечения.

Это подтвердил прокурор Максим Кравченко, передает Громадське ТВ.

"По информации, которой я сейчас владею, подозреваемый Труханов не доставленный в суд для избрания ему меры пресечения", - сказал прокурор.

На вопрос журналиста, почему его не привезли в суд, прокурор ответил: "Как нам объяснили, пока нет ресурса".

Конвоированием подозреваемого Труханова в суд должен заниматься Управление спецопераций НАБУ.

Ранее "Страна" выяснила, что защищать Труханова будут адвокаты Грановского.

Напомним, утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан Одесский городской голова Геннадий Труханов. НАБУ вручило ему подозрение по делу о растрате бюджетных средств. Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян", которая, как полагает следствие, произошла по завышенной цене. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 50 миллионов гривен.

Ранее мы сообщала, что действующего мэра Одессы Геннадия Труханова увезли в изолятор временного содержания.