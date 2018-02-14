Специалисты Массачусетского технологического института (США) информатики и лаборатории искусственного интеллекта создала технологию NanoMap. Она позволяет обучить дронов облетать препятствия на своем пути.

Информацию об этом сообщает zdnet.

Теперь дронам для того, чтобы избежать столкновений, больше не должны собирать большое количество информации об окружающей среде. Метод NanoMap ученые сравнили с кассетой, на которую попали все изображения из памяти человека.

Для этого беспилотник должен располагать лишь информацией о расположении того или иного объекта. Алгоритму теперь не нужно собирать данные об окружающей среде, отмечает один из авторов исследования Питер Флоренс.

Такой метод ученые сравнили с кассетой, на которую записали все изображения, которые когда-либо видел человек.

Ключевая особенность новой технологии заключается в том, что дрону достаточно знать, где обычно располагается тот или иной объект, и понимать, в какой момент могут возникнуть неожиданности. То есть алгоритму теперь не нужно собирать огромное количество данных об окружающей среде, а это заметно повышает скорость работы всей системы.

Подход, который основан на "определении неопределенностей", по словам автора разработки, студента Питера Флоренса, гораздо лучше помогает беспилотнику избегать препятствия, когда он находится в среде, где есть люди, машины, здания. Ученые сравнивают технологию с кассетой, на которой записаны все когда-либо виденные человеком изображения: "Каждый раз пролетая над какой-то территорией, дрон как бы восстанавливает в памяти всю известную информацию и, соответственно, не натыкается на препятствия", – говорит Флоренс.

Видео: youtube.com/Drone Navigation in Uncertain Environments

Как сообщала "Страна", в Сингапуре запустят беспилотники, способные летать без прямой видимости оператора. Единственной страной в мире, где разрешены полеты дронов за пределами прямой видимости оператора, являются США.

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