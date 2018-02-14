Из-за сильных снегопадов, обрушившихся на Японию, погибли 15 человек. Еще 222 человека получили травмы. Люди в основном погибали во время попыток очистить крыши домов от снега.

Об этом передает Armenpress со ссылкой на органы по чрезвычайным ситуациям Японии.

"По меньшей мере 15 человек погибли, 222 человека были ранены во время сильных снегопадов на севере Японии и у берегов Японского моря", - говорится в опубликованном сообщении.

Как отмечается, основной удар стихия нанесла по префектурах Фукуи, Ниигата и Тояма.

Как сообщала "Страна", в Киеве обещают снег и потепление после Дня Святого Валентина. С понедельника по четверг в Киеве днем продержится небольшой мороз -1...-3. С 15 февраля днем потеплеет до 0...+2. Среди недели обещают мокрый снег.

Отметим, что олимпийский флаг единства двух Корей изменили из-за недовольства Японии.