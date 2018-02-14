Влиятельный нардеп, которого связывают с Петром Порошенко, Александр Грановский в своем Facebook прокомментировал задержание действующего городского головы Одессы Геннадия Труханова, не называя его имени.

"Самый долгожданный подарок на ночь Святого Валентина - провести ее в изоляторе," - написал Грановский.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" выяснила, что защищать Труханова будут адвокаты Грановского.

Напомним, утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан Одесский городской голова Геннадий Труханов. НАБУ вручило ему подозрение по делу о растрате бюджетных средств. Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян", которая, как полагает следствие, произошла по завышенной цене. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 50 миллионов гривен.

Ранее "Страна" также подробно описала ход расследования.