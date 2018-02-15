Чиновники Минсоцполитики и представители ОСМД выработали двухэтапный алгоритм введения монетизации льгот и субсидий гражданам, проживающих в объединениях совладельцев многоквартирных домов.

Об этом договорено на встрече министра соцполитики Андрея Ревы с представителями ОСМД из разных городов Украины, которая состоялась 14 февраля. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Первый этап должен быть переходным. Предусмотрено, что монетизация льгот и субсидий на все виды взносов в ОСМД, которые охвачены действующей системой социальной защиты, вводится, начиная с начислений таких взносов, с января 2018 года.

"Начиная с начислений за январь 2018 года, ОСМД насчитывают совладельцам взносы в полном размере (без уменьшения их на сумму льгот и жилищных субсидий). Местные органы социальной защиты населения при поступлении средств соответствующей субвенции из Государственного бюджета перечисляют суммы льгот и жилищных субсидий гражданам-получателям льгот и жилищных субсидий на текущие счета ОСМД и одновременно присылают ОСМД реестры граждан, за которых перечислены льготы и субсидии, с указанием сумм за каждого гражданина. ОСМД относят такие средства в счет уплаты гражданином соответствующих взносов и уменьшают ему начисления в последующих периодах", - говорится в опубликованном сообщении.

В то же время вторым этапом должен быть выпуск специальных банковских карточек, на которые будут зачисляться льготы и жилищные субсидии в денежном виде. Дата выпуска таких "социальных карточек" будет определена дополнительно.

Мы выясняли, на сколько вырастут цены на газ и коммуналку для украинцев. В требованиях МВФ заложено, что цены на природный газ на внутреннем рынке должны быть повышены до уровня немецкого газового хаба.

Отметим, что монетизация субсидий может провалиться из-за решений Минфина.