В Южной Корее с хоккейного матча на Олимпийских играх принудительно вывели со стадиона "двойника" лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Meduza.

Похожего на лидера КНДР человека вывели с хоккейного матча на Олимпиаде-2018. Во время игры объединенной женской хоккейной сборной Северной и Южной Корей он попытался потанцевать перед трибуной, где сидели девушки из группы поддержки КНДР.

После этого к нему подошли люди в штатском и вывели его из зала.

Двойник лидера КНДР заявил, что его зовут Говард, "он просто хотел посмотреть матч" и не понимает, почему ему помешали. Говард - двойник Ким Чен Ына - появлялся на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году во время выступлений северокорейских спортсменов. В 2015 году он посещал Москву, а также снялся в клипе российской группы Little Big.

Видео: facebook.com/themeduza

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын заявил, что нужно поддерживать теплый климат примирения с Южнй Кореей. Он поблагодарил Сеул и назвал "очень впечатляющими" усилия Южной Кореи, которая оказала "достойный" прием северокорейской делегации, прибывшей на Олимпиаду-2018.

А в США заявили, что готовы начать переговоры с КНДР.