Прокуратура задержала 5 подозреваемых в переправке несовершеннолетних лиц через границу с Польшей с целью контрабанды сигарет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, правоохранительными органами Волынской области обезврежена преступная группировка, в состав которого входило 5 человек, которые организовали незаконную переправку через государственную границу Украины с Польшей несовершеннолетних лиц с целью контрабанды сигарет.

Участникам преступной группировки сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

Расследование уголовного производства продолжается, устанавливаются все детали совершенных правонарушений.

Ход следствия находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщала "Страна", в Краковцах пограничники задержали контрабандиста с приборами ночного видения.

Мы писали, что польские пограничники поймали трех украинцев с контрабандными сигаретами в багажнике.

Ранее на границе с Венгрией задержан пограничник, помогавший контрабандистам провозить сигареты.