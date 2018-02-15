В музее истории Госдепа открылась экспозиция, посвященная "джазовой дипломатии" США в годы холодной войны. Об этом сообщила во вторник на встрече с журналистами в Госдепартаменте представитель музея Элисон Манн, передает ТАСС.

"У нас появилась новая экспозиция, которая установлена только сегодня и которая посвящена "джазовой дипломатии", а также нескольким афро-американским музыкантам, участвовавшим в этих дипломатических усилиях в годы холодной войны. Участники "джазовой дипломатии" отправлялись в страны советского блока. Это была кампания по продвижению джаза, как способ противодействия советской пропаганде", - сообщила она.

На вопрос одного из участников брифинга о том, применял ли Госдепартамент "джазовую дипломатию" в других странах, Элисон Манн сослалась на то, что в музее есть "очень известная фотография Луи Армстронга верхом на верблюде, которая была сделана во время его поездки в Египет".

Стенд, посвященный "джазовой дипломатии", по ее словам, будет находиться в музее в здании Госдепартамента на протяжении двух месяцев.

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