В День влюбленных одесситы установили рекорд по открыванию бутылок шампанского
В Одессе на День святого Валентина установили рекорд Украины. Влюбленные пары открыли одновременно 213 бутылок игристого вина.
Как сообщает "Думская", это произошло сегодня, в 14 февраля, в 14:14, на набережной Ланжерона.
"Участники акции установили рекорд Украины по одновременному откупориванию шампанского. Рекорд был надлежащим образом зафиксирован", - пишет издание.
После открытия бутылок влюбленные запустили в небо надувные шарики в виде сердец.
Видео: Youtube.com/Пушкинская.net
Как сообщала "Страна", на день Святого Валентина в Украине поженятся почти 2000 пар.
Мы писали, что на день Святого Валентина в Украине будут регистрировать браки до полуночи.
Также ко Дню Святого Валентина в США выпустили валентинки с запахом жареной курицы.
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