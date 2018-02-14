В Одессе на День святого Валентина установили рекорд Украины. Влюбленные пары открыли одновременно 213 бутылок игристого вина.

Как сообщает "Думская", это произошло сегодня, в 14 февраля, в 14:14, на набережной Ланжерона.

"Участники акции установили рекорд Украины по одновременному откупориванию шампанского. Рекорд был надлежащим образом зафиксирован", - пишет издание.

После открытия бутылок влюбленные запустили в небо надувные шарики в виде сердец.

Видео: Youtube.com/Пушкинская.net

Как сообщала "Страна", на день Святого Валентина в Украине поженятся почти 2000 пар.

Мы писали, что на день Святого Валентина в Украине будут регистрировать браки до полуночи.

Также ко Дню Святого Валентина в США выпустили валентинки с запахом жареной курицы.