Журналистка "Вестей" Анастасия Кучкина опубликовала фото нынешнего положения дел, в редакции газеты "Вести", расположенной в самом центре Киева.

"Бей посуду, я плачу" или Как себя ведут "правоохранители" под крылом у государства", -написала она.

Напомним, рано утром 8 февраля в офис ворвались представители АРМА, военной прокуратуры и других силовых структур. Сотрудников "Вестей" выдворили с рабочих мест. Против журналистов "Вестей" применили слезоточивый газ, есть пострадавшие. В АРМА объяснили, что таким образом они передают три этажа здания в управление БЦ "Навигатор".

Кроме того, когда утром 9 февраля сотрудники "Вестей" попытались зайти на свои рабоиче места, их также обрызгали газом. Одна из сотрудниц редакции получила травму глаз, ей вызвали скорую помощь.

Ранее "Страна" сообщала, что "Вести" захвачены. Кто и зачем устроил погром в редакции

Также "Вести" обещают продолжить работу, несмотря на блокаду силовиков.