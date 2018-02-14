Чиновники Минфина обсудили с представителями ОСМД/ЖСК дальнейшие шаги по монетизации для субсидий на оплату ЖКХ. Они договорились, что проблемная ситуация с казначейскими счетами, открытыми ОСМД в 2018 году для получения льгот и субсидий будет решена.

Эти счета будут закрыты, передает ЛигаЗакон.

До конца февраля будет полностью снят вопрос задолженности: долги за возмещение льгот и субсидий по всем вкладам ОСМД за 2017 будут погашены на текущие счета ОСМД в банках.

Также стороны договорились, что монетизация льгот и субсидий должна быть введена с января 2018 года, с фактической выплатой средств гражданам с 1 апреля 2018 года в случае принятия соответствующего проекта постановления на заседании Кабмина.

Частично несогласованной осталась позиция сторон по объему монетизации. Представители ОСМД настаивают на монетизации льгот и субсидий, начисляемых на все взносы (расходы), уплачиваемые гражданами в ОСМД, а Минфин предложил ввести монетизацию только субсидий (без льгот) и только на расходы по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот.

Первый этап монетизации субсидий на уровне предприятий начался с 1 января 2018 года, но в процессе его реализации возникли проблемы при возмещении предприятиям ж/к субсидий.

"Страна" разбиралась, на сколько вырастут цены на газ и коммуналку для украинцев. В требованиях МВФ заложено, что цены на природный газ на внутреннем рынке должны быть повышены до уровня импортного паритета.

Отметим, что монетизация субсидий может провалиться из-за решений Минфина.