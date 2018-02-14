Одесский городской голова Геннадий Труханов находится в изоляторе временного содержания.

Об этом "Стране" сказал адвокат мэра Александр Лысак.

"Да, его увезли. Сказали, что оформят и должны привезти в суд. Только я не знаю, когда будет этот суд – сегодня, завтра. Я на связи с прокурором, уточняю дату заседания. До сих пор не определено ни время ни дата заседания. Я уже не удивляюсь НАБУ. Они пишут, что нас задержали, хотя мы уведомили о прибытии, я уже ничему не удивляюсь", – сказал Лысак.

В то же время адвокат Труханова отказался предоставить копию подозрения, сославшись на тайну следствия.

На вопрос почему Труханов отсутствовал в Украине полтора месяца, если был готов к вручению подозрения, адвокат ответил, что не будет пересказывать, "все ответы прозвучат на суде".

Напомним, утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь" Одесскому городскому голове Геннадию Труханову сотрудники НАБУ вручили подозрение. Мэр Одессы подозревается в растрате имущества на сумму 185 млн грн. Речь идет о закупке здания бывшего завода "Краян", который ранее мэрия продала по цене в шесть раз меньшей.

САП просит для Труханова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 50 млн грн.

Тем временем Соломенский райсуд Киева уже начал избирать меру пресечения в отношении других фигурантов дела.

"Страна" разобралась в нюансах расследования.