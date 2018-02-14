Коллега убитого на остановке в Киеве повара Руслана Юрченко рассказал о его похоронах. Евгений Келдеш сообщил, что траурная церемония совпала с днем рождения Руслана.

Проститься с поваром, которого боец АТО зарезал на остановке, собралось много людей. Об этом его друг написал в Facebook.

"Руслана похоронили. По иронии судьбы, день похорон совпал с его днем рождения. Сегодня ему было бы 36 лет.

Как и всегда, он умудрился собрать много друзей и знакомых. И даже в такой день не забыл нас вкусно накормить.

В этом весь он. Даже когда ему было тяжело, он продолжал быть внимательным к окружающим и помогать им. При этом никогда не ждал взамен того же. Спасибо всем, кто отреагировал. Всем, кто помог его семье и смог прийти с ним попрощаться.

Рус, спасибо тебе за все эти годы дружбы и поддержки. Знаю, ты и сейчас улыбаешься!" – написал Евгений Келдеш.

Фото: facebook.com/gene.keldes

Как сообщала "Страна", убитый на остановке в Киеве оказался шеф-поваром одесского ресторана. У него осталась жена с двумя детьми.

Отметим, как Матиос рассказал про убийство на остановке в Киеве.