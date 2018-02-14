На безналичном валютном рынке замедляется обвал курса доллара: он больше не теряет по 10-12 копеек в день, как в предыдущие дни.

14 февраля американская валюта подешевел лишь на 2 копейки, и остановился вечером в рамках 26,68-26,70 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В течение дня валюту удавалось покупать дешевле: по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, до полудня котировки межбанка опускались к 26,63-26,65 грн./$. И кстати, в этот момент Нацбанк прибрел свыше $10 млн. по запросу лучшего курса (RFQ). Однако после обеда банкиры вышли скупать валюту себе на позицию, и произошел небольшой отскок.

Объем торгов подрос со вчерашних $371,1 млн. до $457,44 млн. Из числа валютных продавцов выделяли ПУМБ, УкрСиббанк, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

Банковские закупки доллара делались преимущественно под кассы: финансисты брали валюту под перепродажу людям. Им это стало особенно выгодно после того, как наличные ценники начали плавно подрастать - сегодня они прибавили в среднем от 2 до 5 копеек.

"Наличный рынок немного усилил опережающий курсовой отрыв от межбанка: его котировки составили 26,92-27,02 грн./$ к середине дня", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Импортеры еще не кинулись массово скупать валюту на межбанке. Ее брали лишь те, у кого подошли сроки платить по контрактам. Остальные же выжидали в надежде на еще большее укрепление гривни.

"На снижение валютных котировок играет высокая активность экспортеров-аграриев и металлургов, продающих валюту для решения производственных задач. А также потребность накапливания гривневых ресурсов для налоговых платежей", - отметил Куринной.

Завершение сезона уплаты квартальных налогов и повышение наличного курса - два ключевых фактора, которые будут определять настроения на межбанке завтра. И на этот счет финансисты дают разные прогнозы.

"Если 15 февраля экспортеры станут еще активнее продавать доллар под уплату квартальных налогов, то межбанковские котировки, скорее всего, будут «топтаться» на сегодняшних уровнях. Но если на торгах не прибавится валюты, то мы можем увидеть небольшой отскок курса доллара наверх - к 26,75-26,80 грн./$", - сказал Юрий Гриненко.

Его коллеги настроены иначе. "По нашему мнению, в четверг торги будут проходить в диапазоне 26,60-26,70 грн./$", - считает Олег Куринной.

При этом финансисты не ждут больше валютных вливаний со стороны иностранцев.

"Вчерашнее размещение Минфином облигаций внутреннего госзайма произошло в достаточно скромных объемах - лишь 1,5 млрд. грн. (против 7,5 млрд. грн. и 5,2 млрд. грн. в ходе двух предыдущих). Оно не сулило крупных валютных продаж, даже если бы заинтересовало нерезидентов", - объяснил Гриненко.

Как сообщала "Страна", ранее доллар на межбанке снова упал, но банкиры ждут разворота курса.

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