В среду, 14 февраля в гимназии "Диалог" в Киев был пожар. Об этом написали в сообществе "Батьки SOS" в Facebook.

"Дети почувствовали дым, просидели минут 15. Учитель пошёл разведать обстановку и не вернулся. Дети сами выбегали на улицу. Администрация пожарных и скорую не вызывали. Ребёнок пришёл с запахом горелого пластика. До сих пор волосы, форма с устойчивым запахом. Уверена что это скроют. Посоветуйте куда обратиться с жалобой", - написала родительница одного из детей..

Фото: Fаcebook.com

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