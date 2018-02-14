Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) утвердили и направили на регистрацию в Минюст порядок ввоза из-за границы и реализации в Украине радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ).

Чиновники намерены создать перечень таких устройств, запрещенных к ввозу и использованию на территории страны, передает Интерфакс.

"В ходе внедрения в Украине технологии 3G, были выявлены случаи, когда использование отдельными абонентами устройств, которые не соответствуют утвержденным правилам, создавали помехи в работе оборудования операторов мобильной связи (телефонные аппараты с беспроводной трубкой стандарта DECT 6.0 - Прим.Ред.), что привело к снижению качества услуг связи. Для решения подобных проблем, Комиссия считает необходимым установить порядок ввоза из-за границы и реализации в Украине РЭС и ИО в соответствии с действующим законодательством, а также определить порядок и форму ведения Реестра РЭС и ИО, запрещенных к применению и ввозу на территорию Украины", - сообщил в комментарии журналистам источник, близкий к регулятору.

По сути, принятый комиссией на заседании во вторник документ, текстом которого располагает агентство, регламентирует ведение перечня запрещенных ко ввозу и к применению на территории Украины РЭС и ИО.

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