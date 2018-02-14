Представители прокуратуры будут просить суд взять под стражу с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога мэра Одессы Геннадия Труханова.

Такое ходатайство по мере пресечения для одесского градоначальника озвучил во время брифинга председатель САП Назар Холодницкий, передает УНН.

"Прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей с внесением 50 млн грн для Одесского городского головы, 30 млн - для его заместителя, и 10 млн каждому из остальных участников указанной схемы", - заявил Холодницкий.

13 февраля представители НАБУ сообщили о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета а также задержали трех человек.

"Страна" разбиралась, как будут развиваться события после объявления о подозрении мэру Одессы и при чем здесь Турчинов.

Как сообщала "Страна", в НАБУ рассказали подробности задержания Труханова и его зама Вугельмана. Сам одесский градоначальник сообщил, что "прервал командировку в Чехии" и не прятался от НАБУ.