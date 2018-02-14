На трассе под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом
На автодороге Киев - Яриловичи перевернулась груженная этиловым спиртом фура, тоннажностью в 30 тонн, содержимое цистерны вылилось в поле. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
На место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части города Бровары.
Прибывшие по вызову спасатели установили, что грузовой автомобиль Volvo, перевозивший в автоцистерне этиловый спирт емкостью 30 тонн, выехал на обочину дороги и перевернулся.
Жидкость, находившаяся в цистерне вылилась на поле.
Сообщается, что водитель не пострадал.
Водитель не пострадал Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", в Киеве фура врезалась в маршрутку, загорелись несколько авто.
Напомним также, что "Страна" выяснила детали страшного ДТП в Киеве, когда фура врезалась в маршрутку. Фоторепортаж.