Сегодня, 14 февраля экс-нардепа Александра Шепелева, подозреваемого в госизмене, доставили в Оолонский суд Киева в каске и бронежилете – таких мер требует безопасность.

Об этом передает ТСН.

Суд должен избрать меру пресечения.

На днях Шепелеву избрали меру пресечения в Печерском суде – дело касалось подозрения в государственной измене. Экс-нардеп должен находиться в СИЗО в течение двух месяцев, однако его защита с такой мерой пресечения не согласна и будет обжаловать решение суда.

Сегодня Оболонский суд рассматривает меру пресечения в отношении другого подозрения – по факту убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году. Это дело начинали расследовать заочно, пока Шепелев скрывался в России, однако сейчас, при наличии подозреваемого, следствие начнется снова. В самом начале заседания сторона Шепелева заявила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

По состоянию на 15:30 судьи ушли в совещательную комнату, чтобы вынести решение относительно этого ходатайства.

Фото: tsn.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Шепелеву сломали челюсть и нос, он не может говорить - Матиос.

Также прокуратура добивается повторного ареста экс-нардепа Шепелева. Теперь - по делу об убийстве банкира Кириченко.