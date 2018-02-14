В четверг, 15 февраля будет ограничена работа станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности" до завершения мероприятий с участием президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

При этом пересадка и станция "Хрещатик" будут работать в обычном режиме.

"Завтра, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий с участием Президента Украины, станция" Майдан Независимости "не будет работать с начала работы и до окончания мероприятий", - говорится в сообщении.

Об открытии станции "Майдан Независимости" после мероприятий будет сообщено дополнительно.

Мероприятия на Майдане пройдут с 11:00 до 12:00 в связи с чествованием памяти воинов-афганцев.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", в Киеве на станции метро "Святошин" до октября перекроют один из входов. Будут устанавливать лифты.

Напомним, что у Кличко разорвали договор на Wi-Fi в метро и проведут новый тендер.