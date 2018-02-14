Синоптики прогнозируют в ближайшие дни снежную погоду при приятном небольшом морозе. Об этом сообщает weather.com.

Спокойная зимняя погода продлится до конца недели. Ветер в столице обещают до 11 м/с. Будет преимущественно облачно. В Киеве на дорогах местами гололедица.

Напомним, 15 февраля отмечается один из 12 главных церковных праздников - Сретение Господне.

Фото: weather.com

Ночью в западных, большинстве южных, Винницкой областях, днем в Украине, кроме восточных областей, ожидается небольшой снег.

На юге - снег с дождем.

Ночью на Прикарпатье и в Одесской области - умеренные осадки. На дорогах местами гололедица.

В горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (третий уровень). Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южной части и на Закарпатье ночью около нуля, днем 1-6 градусов тепла.

Синоптики сообщают, что температура в некоторых регионах Украины днем ​​будет подниматься до шести градусов тепла. При этом в столице обещают от 0 и +1 градуса днем до небольших -3 и -6 ночных заморозков.

"Ожидается достаточно спокойная зимняя погода, временами небольшой снег, на юге с дождем. Температура ночью от -2 до -9 мороза, днем ​​- от -3 до +2. На юге и на западе - ночью около 0, а днем ​​- от +1 до +6. На дорогах местами ожидается гололедица ", - сообщили также в Укргидрометцентре.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, 14 февраля в Украине преимущественно холодная погода.

Также "Страна" сообщала, какой будет погода в марте и когда наступит весна.