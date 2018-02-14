Ходатайства об избрании меры пресечения в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, которого задержали 14 февраля в Борисполе, ещё нет в суде. Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе Соломенского суда.

"Заседание не назначено. Де юре и де факто ходатайства в суде нет", — сказала пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

Ранее источники сообщали, что заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову должно было состояться в 17:00.

Напомним, утром 14 февраля Труханов прилетел из Варшавы в аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам НАБУ. Труханову сразу вручили подозрение по статье 5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")

Труханов фигурирует в деле относительно покупки помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти. 13 февраля в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении мэру Одессы Труханову и 3 должностным лицам мэрии Одессы. Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Ранее нардеп Лещенко заявил, что украденные деньги по "делу Труханова" могли утекать к Турчинову.