В аэропорту Днепра заметили самолет, которым лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили отправили в Польшу из Украины. Об этом сообщает "Обозреватель".

На фото частный самолет Beechcraft Premier I (Raytheon 390 Premier), которым 12 февраля из Киева в Варшаву доставили выдворенного экс-президента Грузии.

Фото: obozrevatel.com

Ранее народный депутат Игорь Луценко в соцсетях написал, что самолет принадлежит офшору Петра Порошенко. Но эту версию опровергли сначала в Администрации президента, а затем и директор авиакомпании "ВИП-СКАЙ", которая эксплуатирует упомянутый Луценко самолет.

Открытые источники в интернете не показывают подробностей рейса, однако через "Евроконтрол", узкоспециализированный сайт для представителей авиакомпаний, закрытая для большинства информация стала открытой.

Как сообщала "Страна", Михаила Саакашвили после задержания в Киеве из Украины вывезли чартерным рейсом на VIP-самолете. На таком же "Премьере" из Украины в Молдову экстрадировали бизнесмена Вячеслава Платона, которого в Кишиневе приговорили к 18 годам за вывод бюджетных денег в офшоры.

Напомним, Саакашвили перевозили самолетом Beechcraft Premier I польской компании "Джетстори". Стоимость перелета составила 8 тысяч евро.