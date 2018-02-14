Крупнейший американский холдинг, производящий широкий ассортимент гражданского и военного огнестрельного оружия Remington Outdoor Co (США), охотничий карабин которой есть у главы ЦИК Охендовского, объявил о начале процедуры банкротства.

В пресс-релизе американских оружейников сообщается о достижении соглашения со своими кредиторами о реструктуризации, передает Интерфакс.

"Сложная ситуация в индустрии делает сегодняшнее соглашение разумным. Я уверен, что эта перегруппировка станет для Remington гарантией дальнейшей работы в качестве сильной компании и национального наследия", - заявил председатель совета директоров компании Джим Гайслер.

В Remington также заявили, что продолжит работу в обычном режиме, продолжив выплаты сотрудникам и торговым партнерам. Реструктуризация не повлияет на клиентскую поддержку и сервис.

Главный исполнительный директор компании Энтони Ачителли отметил, что компания "выйдет из этого процесса с более низким объемом заемных средств и высокой ликвидностью". Это даст Remington позиции для более агрессивной конкуренции и предоставит возможности для дальнейшего роста.

Реструктуризация позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн.

Remington, которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн, в настоящее время принадлежит Cerberus Capital Management. Однако, по данным CNN, после окончания реструктуризации инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.

Профессор Университета Нью-Йорка Робер Шпитцер заявил The Guardian, что про-оружейная политика президента США Дональда Трампа стала причиной падения продаж в данном сегменте и банкротства Remington. Ситуацию уже окрестили "трамповским падением" (Trump slump).

После золотой эры продаж при предыдущем президенте Бараке Обаме производители оружия в Америке сейчас столкнулись с проблемами. Продажи упали, оставив компании с чрезмерными запасами продукции на сладах и падением выручки, отмечается в статье.

"Продажи в этой сфере сильно политизированы, - полагает Р.Шпитцер. - Покупки оружия в последнее время делались не только из-за желания получить новый продукт, но как определенное заявление; не только из-за опасений, что может быть более жесткое регулирование, но как заявление против Обамы ".

После прихода в Белый дом Дональда Трампа продажи сильно сократились, придя в соответствие с долгосрочной тенденцией падения интереса к оружию, отмечает профессор.

"Число владельцев оружием снижается с 1970-х годов, и теперь их насчитывается меньше, чем когда-либо", - сказал Р.Шпитцер. Все меньше людей охотятся, интерес молодежи к оружию также падает, при этом оружейная отрасль не имеет большого успеха в попытках обратиться к женщинам и меньшинствам.

Как сообщала "Страна", Порошенко подписал закон об использовании спортивного оружия. Учет и сертификация такого оружия проводится в установленном законодательством порядке.

Отметим, что в США мужчина застрелил четырех человек и покончил с собой.