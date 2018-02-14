В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали торговца оружием.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что киевлянин заказывал оружие из-за границы и скупал его в Украине для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке продажи 4 пистолетов, большого количества патронов и 2 гранат, одна из которых самодельная.

Проверяется информация о возможном использовании взрывных устройств провокаторами во время массовых мероприятий для дестабилизации ситуации в стране.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала о гонке вооружений. У украинцев на руках насчитали 882 тысячи официальных "стволов".

Также Порошенко подписал закон об использовании спортивного оружия.