В Киеве задержали мужчину, который продавал 4 пистолета и взрывчатку
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали торговца оружием.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что киевлянин заказывал оружие из-за границы и скупал его в Украине для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке продажи 4 пистолетов, большого количества патронов и 2 гранат, одна из которых самодельная.
Проверяется информация о возможном использовании взрывных устройств провокаторами во время массовых мероприятий для дестабилизации ситуации в стране.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.
Фото: ssu.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала о гонке вооружений. У украинцев на руках насчитали 882 тысячи официальных "стволов".
Также Порошенко подписал закон об использовании спортивного оружия.