Кабинет министров установил 20% доплаты учителям и помощникам воспитателей за часы работы в инклюзивных классах в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и высшего образования. Об этом сообщают "Украинские новости".

Такое решение принято для мотивации педагогов работать в инклюзивных классах.

Кроме того, Кабмин установил 20% доплату учителям подготовительных классов за классное руководство и 15% за проверку тетрадей и письменных работ.

Постановление Кабмина №1096 от 25 августа 2004 года предусматривает доплату учителям 1-4 классов учреждений общего среднего образования за классное руководство и проверку тетрадей, но такие доплаты не предусмотрены для учителей подготовительных классов.

Как сообщала "Страна", ранее Кабинет министров опубликовал постановление о повышении окладов учителям.

Напомним также, что определен список учителей, которые должны пройти переквалификацию в 2018 году.