Погранслужба Объединенных Арабских Эмиратов, которые отменили визы для украинцев, перестала принимать к рассмотрению загранпаспорта родителей со вписанными в них данными детей.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как сообщают туроператоры, согласно новым правилам на въезд в ОАЭ для всех граждан, начиная с рождения (0 лет), необходимо иметь свой заграничный паспорт.

Отмечается, что начиная с 12 февраля 2018 года, граждане Украины (владельцы как обычных, так и биометрических паспортов, сроком действия не менее 6 месяцев по возвращению из тура) могут получать визы по прибытию в ОАЭ бесплатно.

Дети могут въезжать в ОАЭ без виз при наличии как биометрического, так и обычного паспорта старого образца, в сопровождении взрослого. Дети, у которых есть детские проездные документы (голубые) могут путешествовать только при наличии визы.

Ранее "Страна" сообщала, что безвизовый режим с ОАЭ заработал в последний день старого года.

Также Украина и ОАЭ договорились о безвизе.