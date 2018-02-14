В Киеве сотрудники СБУ задержали грузинского криминального авторитета по прозвищу "Папуна". Его подозревают в причастности к ряду насильственных преступлений и нелегальной добычи янтаря в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба специального ведомства.

По данным правоохранители "Папуна" в течение 2016-2017 годов жил в Киеве, откуда координировал деятельность организованной группировки. Ее члены специализировались на силовом "решении вопросов", в частности для установления контроля за незаконной добычей янтаря на Ровенщине.

Оперативники спецслужбы задержали иностранца в июне прошлого года, он был принудительно возвращен в родную страну с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Сотрудники СБУ установили, что впоследствии уголовный авторитет нелегально вернулся в Украину и продолжил противоправную деятельность.

Правоохранители повторно задержали злоумышленника в Оболонском районе столицы и принудительно вернули в Грузию.

Фото: ssu.gov.ua

Видео: youtube.com/Служба безпеки України

Как сообщала "Страна", полиция возрождает УБОП и набирает в него новых сотрудников. Создаваемый департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам.

Также мы писали о том, как сотрудники СБУ разоблачили банду мошенников, которая работала на рынке недвижимости столицы.