В Киеве задержали грузинского криминального авторитета "Папуну"
В Киеве сотрудники СБУ задержали грузинского криминального авторитета по прозвищу "Папуна". Его подозревают в причастности к ряду насильственных преступлений и нелегальной добычи янтаря в Ровенской области.
Об этом сообщает пресс-служба специального ведомства.
По данным правоохранители "Папуна" в течение 2016-2017 годов жил в Киеве, откуда координировал деятельность организованной группировки. Ее члены специализировались на силовом "решении вопросов", в частности для установления контроля за незаконной добычей янтаря на Ровенщине.
Оперативники спецслужбы задержали иностранца в июне прошлого года, он был принудительно возвращен в родную страну с запретом въезда в Украину сроком на три года.
Сотрудники СБУ установили, что впоследствии уголовный авторитет нелегально вернулся в Украину и продолжил противоправную деятельность.
Правоохранители повторно задержали злоумышленника в Оболонском районе столицы и принудительно вернули в Грузию.
Фото: ssu.gov.ua
Видео: youtube.com/Служба безпеки України
Как сообщала "Страна", полиция возрождает УБОП и набирает в него новых сотрудников. Создаваемый департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам.
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