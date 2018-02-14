Сегодня, 14 февраля в олимпийском Пхенчане прошли финальные заезды саночников-двоек. Олимпийскими чемпионами стали немецкие спортсмены-тезки - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Они показали на трассе лучший результат 1.31,697.

Серебряные медали достались австрийцам Петеру Пенцу и Георгу Фишлеру (отставание от чемпионов +0,088 секунды). На третьем месте также немецкий дуэт в составе Тони Эггерта и Саши Бенекена (+0,290).

Стоит отметить, что в спортивной карьере победителей Пхенчана-2018 Вендля и Арльта это уже третье олимпийское золото.

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