Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину еще двух книг с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В сообщении отмечается, что ООО "Форс Украина" отказано в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории РФ книг "Постоянное напряжение" Романа Сенчина и серии "Путешествие вокруг света" (издатель - ООО "Издательство "Э").

"Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена для распространения на территории Украины. В частности, в книге Романа Сенчина присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора и пропаганда войны... Серия детских книг "Путешествие вокруг света" не вызвала вопросов относительно содержания, однако в выходных данных издания отмечено: "Отпечатано в России. Республика Крым". Именно из-за этой "ошибки" в географии (Крым был, есть и будет украинским!) издание не получило разрешения на ввоз и распространение в Украине", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 14 февраля 2018 года Госкомтелерадио предоставил субъектам ведения хозяйства разрешения на ввоз почти 10,5 тыс. наименований издательской продукции из государства-агрессора, а также из временно оккупированных территорий Украины. В то же время было предоставлено 259 отказов в выдаче разрешений, из них 30 - на основании негативных выводов экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена для распространения на территории Украины.

Также в Госкомтелерадио напоминают, что распространение российских книг без соответствующего разрешения карается штрафами. В то же время граждане имеют право ввозить российские книги без специального разрешения в количестве не более 10 экземпляров на человека.

Ранее "Страна" сообщала, что в День бармена в Украине запретили ввоз книги из России про советский самогон.

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