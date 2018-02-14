Цена криптовалюты биткоин может обвалиться на 90% - до уровня $900 за "монету". Этому способствует постоянное создание других криптовалют, по сути, лишь клонирующих биток.

Таково мнение стратега по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна, передает Bloomberg.

"Я провожу много времени, читая об этом, и чем больше исследований я провожу, тем больше это напоминает интернет-компании конца 90-х (в 2000 году произошел лавинообразный обвал биржевого рынка доткомов - Прим.Ред.)", - подчеркнул Макглоун.

Несмотря на то, что в протоколе биткоина его эмиссия четко ограничена 21 млн единиц, форки (разветвление каждой операции по принципу блокчейна), по его мнению, свидетельствуют о том, что на основе оригинала создано уже более 50 млн монет.

По мнению аналитика, ничего не сможет остановить представителей индустрии от бесконечного клонирования биткоина.

"Параболический рост предложения на рынке криптовалют не позволяет корректно оценить его. Существует сильная гравитационная тяга к $900 за один биткоин. Это средняя цене с начала 2017 года", - добавил Макглоун.

Как сообщала "Страна", Шотландская баронесса запускает криптовалюту для женщин. На ICO она надеется привлечь 75 миллионов долларов.

Отметим, что Forbes впервые составил список богачей, которые сделали состояние на криптовалюте.