Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства отменит норму об обязательном наличии мусоропровода в многоэтажках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе.

Такая работа будет проведена в ходе обновления государственных строительных норм.

"Сегодня в мусоропроводы выбрасывается все, что угодно, чистка проводится нерегулярно, от этого постоянный ужасный запах и грязь. Сейчас, обновляя ГСН (государственные строительные нормы), мы предлагаем посмотреть и эту устаревшую норму", - уверен замминистра.

По словам Парцхладзе, в Европе давно отказались от такой нормы, заменив ее на раздельный сбор мусора.

"Уверен, пока в наших домах функционируют мусоропроводы, в Украине не будет ответственного отношения к отходам и система сортировки не заработает", - уточнил чиновник.

На официальной странице заместителя министра в Facebook был проведен опрос общественного мнения о целесообразности использования мусоропроводов в домах.

Свою правоту Парцхладзе аргументирует результатами опроса, которые он проводил на своей странице в Faceboo: согласно ему, 92% опрошенных проголосовали против мусоропроводов и за раздельный сбор мусора, остальные 8% все еще не готовы отказаться от этой устаревшей нормы.

Обновление государственных строительных нормявляется одним из главных приоритетов Минрегиона. В частности, в 2017 году было утверждено 13 ГСН, а в 2018-м планируется обновить и утвердить еще 16 строительных норм.

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