14 февраля в аэропорту Хитроу (Лондон, Великобритания) на земле друг в друга врезались два самолета. В результате инцидента в авиалайнерах застряли сотни пассажиров застряли. Об этом сообщает Telegraph.

Столкновение произошло утром возле пятого терминала аэропорта. Сообщается об одном погибшем. Также пострадали двое членов экипажа самолетов. Их госпитализировали.

Точное число эвакуированных из аэропорта неизвестно.

Более 20 рейсов из лондонского Хитроу задержаны, некоторые из них – более, чем на час.

"Мы тщательно работаем с экстренными службами, скоро последует более подробная информация. Взлетная полоса остается открытой, и мы продолжим делать усилия, чтобы минимизировать трудности с полетами пассажиров", – сообщили представители аэропорта.

Фото: telegraph.co.uk

Как сообщала "Страна", в Лондоне бездомный нашел флешку с секретными данными про охрану королевы Елизаветы II.

Также накопитель содержал файлы с паролями, необходимыми для доступа к ограниченным зонам, и схему системы радаров, которая используется для проверки взлетно-посадочных полос.

Отметим, что лондонские террористы планировали взорвать Биг-Бен.