Завтра, 14 февраля, киевское "Динамо" проведет первый поединок в 1/16 Лиги Европы против афинского АЕК. Наша команда уже в Греции и готовится к матчу.

Экс-наставник сборной Украины и "Динамо" Олег Блохин рассказал официальному сайту клуба о сильных сторонах греческой команды и поделился своим прогнозом на исход противостояния.

Олег Блохин не понаслышке знает о греческих командах, поскольку в 90-е годы тренировал "Олимпиакос", ПАОК, "Ионикос", а также с 1998 по 1999 год возглавлял и сам АЕК.

- "Динамо" не так часто встречалось с греческими командами, чем, в целом, отличается футбол в этой стране, и чем выделяется "АЕК", в частности?

- О его особенностях на данный момент я ничего не могу сказать, знаю, что эта команда идет среди лидеров в чемпионате Греции. Вместе с "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом" АЕК всегда считался ведущей командой в Греции, поэтому "Динамо" предстоит очень тяжелая первая игра на выезде. При своих зрителях эта команда играет очень агрессивно, с серьезным настроем, болельщики заставляют игроков показывать хороший футбол и гонят команду вперед. На трибунах будет жарко, главное - морально подготовиться к такой атмосфере, а это не так просто. Хотя, если бы матч проходил на стадионе АЕК, было бы еще хуже. На Олимпийском стадионе хотя бы есть беговые дорожки, которые отделяют трибуны от поля.

- ПАОК вернул себе лидерство в чемпионате Греции, которое еще недавно принадлежало АЕК, борьба за первое место идет нешуточная, и сопернику "Динамо" приходится распыляться между внутренним первенством и Лигой Европы?

- Подобное происходит везде. "Динамо" сейчас также борется на нескольких фронтах, так что это естественное состояние команд, которые ставят высокие задачи в нескольких турнирах. Не знаю, какие приоритеты у АЕК, но со своими задачами они пока неплохо справляются.

- У "Динамо" выездной матч с АЕК будет первым поединком после двухмесячной паузы и сборов, а в Греции команды уходили только на кратковременные рождественские праздники. В плане игрового ритма и тонуса у соперника будет преимущество?

- Да, однозначно. Они находятся, как говорят, в накате, у них чемпионат в разгаре, а после длительной зимней паузы, как у "Динамо", играть всегда тяжело. Так что, повторюсь, предстоящая игра, однозначно, будет сложной. Особенно непросто играть с соперниками, у которых чемпионат не прекращается зимой, как, например, было с испанской "Валенсией". Как в связи с этим вести игру и расставлять акценты, - это вопрос к тренеру. Думаю, исход противостояния будет во многом зависеть от первой игры. Все-таки, на выезде греческие команды играют немного хуже.

- Чего именно стоит ожидать от АЕК в Афинах? Насколько важно будет "Динамо" обеспечить результат уже в первом матче?

- На этот вопрос вам также лучше ответит тренер "Динамо". Мое мнение - конечно, лучше выиграть на выезде и снять все вопросы, но так не всегда получается.

- На кого из игроков АЕК следует обратить особое внимание?

- Если честно, я не очень хорошо знаю футболистов, которые играют в АЕК. Кроме разве что Чигринского. Поэтому не стану обсуждать ни персоналии, ни схему, по которой они играют. Но, поскольку команда борется за чемпионство, значит, у них сильные игроки, которые находятся в хорошем функциональном состоянии.

- Испанский наставник команды Мануель Хименес во второй раз возглавил АЕК. Какой стиль игры он пытается привить своим подопечным?

- У нас чемпионат Греции не показывают, поэтому я пристально за этой командой не слежу, а по информации, которая есть в интернете, нельзя делать какие-либо выводы. Думаю, "Динамо" посылало в Афины своего наблюдателя, который привез тренерскому штабу полную информацию о том, как играет соперник. Исходя из этого, можно будет выстраивать план на игру. В целом, команды под руководством испанских тренеров чаще всего контролируют мяч внизу, играют техничный футбол, это также любят и греки, так что, думаю, испанский наставник им подходит.

- Вы тренировали АЕК в 1998-1999 годах, чем вам запомнился тот период времени, какие воспоминания остались?

- Хороший был период, мы вышли в Лигу чемпионов, результаты были хорошие. Для меня это была неплохая команда, мне было комфортно работать с футболистами, к тому времени я уже говорил по-гречески. Но со временем президент захотел поменять тренера.

- Вы планируете поехать на матч АЕК - "Динамо" в Грецию или посетить ответный поединок в Киеве?

- Пока планов съездить в Афины нет. На счет киевского матча также пока точно сказать не готов. До него еще много времени - посмотрим. Лично я буду болеть за "Динамо", которое поддерживаю всю жизнь, и желаю киевлянам только успеха.

- Каков ваш прогноз на это противостояние?

- Это как гадание на кофейной гуще. Считаю, если "Динамо" забьет мяч на выезде, у них будут хорошие шансы пройти дальше. Даже, если уступят, скажем, 1:2, это будет хорошим результатом. А если выиграют - так еще лучше!



Ранее "Страна" сообщала, что в первом матче Лиги Европы у "Динамо" не сыграют Ротань, Вербич, Бущан и Самбрано.