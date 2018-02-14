В Амстердаме объявили имена номинантов международного конкурса фотожурналистики World Press Photo 2018. Список всех участников опубликован на официальном сайте.

Всего заявлено 12 конкурсных номинаций, среди которых фото горячих событий, известных людей, спортивных новостей, ситуаций из повседневной жизни.

Некоторые снимки содержат элементы насилия и даже убийств.

Финалистов в основной номинации шесть. Три снимка, в том числе два Ивара Прикетта и один Адама Фергюсона, сделаны для The New York Times. В шорт-лист также попали работы Патрика Брауна из Panos Pictures, Тоби Мелвилла из Reuters и Роналдо Шемидта из Agence France-Presse.

Фото: 14-летняя Айша, которой удалось сбежать после похищения группировкой Боко Харам Майдугури, Борно, Нигерия. Адам Фергюсон

Фото: Иракские солдаты спецслужб спасают маленького мальчика из района, контролируемого ИГИЛ в Мосуле/Ивар Прикетт

Фото: Хосе Виктор Салазар Балза загорелся в результате ожесточенных столкновений с ОМОНом во время акции протеста против президента Николы Мадуро в Каракасе, Венесуэла/Роналдо Шемидт

Фото: Прохожая склонилась над жертвой Халида Масуда, который сбил пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне/Тоби Мелвилл

Фото: Жители выстроились в очередь на раздачу помощи на западе Мосула. 2017год/Ивар Прикетт

Фото: Тела беженцев транспортируются после того, как их лодка опрокинулась. Бангладеш. 2017. Патрик Браун для Unicef

После конкурса из фотографий победителей собирают выставку, которую ежегодно посещают более миллиона людей в 40 странах.

Ежегодная книга со всеми фотографиями победителей публикуется на нескольких языках.

Напомним, в прошлом году в номинации "Фотография года" World Press Photo победил Бухран Озбилиджи, заснявший момент убийства российского посла в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года.

Ранее "Страна" публиковала лучшие снимки лауреатов World Press Photo 2016.