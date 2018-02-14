В Польше работодатель не захотел оказать помощь украинке, у которой произошло кровоизлияние в мозг, вывез ее в соседний город и вызвал полицию о якобы обнаруженной пьяной на улице.

Об этом сообщает польский информационный ресурс TVN24, ссылаясь на почетного консула Украины в Познани Витольда Горовского.

Таким образом поляк хотел избежать ответственности, поскольку женщина по имени Оксана из Киева работала у него нелегально

ЧП произошло в Великопольском воеводстве. Когда у женщины случился инсульт, работодатель перенес ее в автомобиль и отвез в соседний город, где оставил на скамейке. А уже потом вызвал полицию для "пьяной женщины".

Как сообщается, сейчас женщина, которая не имеет должного медицинского страхования, находится в тяжелом состоянии в госпитале.

Горовский сообщил, что Оксана ранее уже работала легально у этого работодателя. Впоследствии, она приехала к этому же работодателю, но он официально не зарегистрировал ее, или не успел это сделать.

Консул призывает всех неравнодушных перечислить средства на лечение киевлянки Оксаны. По его словам, эту историю ему рассказала сестра пострадавшей и ее знакомые.

В свою очередь, представитель полиции Великопольского воеводства Анджей Боровяк подтвердил, что женщину оставили на одной из автобусных остановок. Он также отметил, что сейчас ее невозможно допросить, поскольку она находится в тяжелом состоянии.

Делом занимается полиция, которая собирает информацию об этом скандальном происшествии, которое случилось еще в начале января. Кроме того, дело изучает Государственная инспекция труда Польши, которая проверяет, или на предприятии работодателя были и другие нелегальные работники.

Прокуратура Познани инициировала уголовное дело по статье о неоказании помощи, что привело к смерти или тяжких последствий, что противоречит праву о социальном страховании работника.

Предпринимателю, у которого работала украинка, грозит до трех лет заключения.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ подтвердил, что украинцы массово едут на заработки в Польшу за длинным злотым.

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