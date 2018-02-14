Власти США передали 2 500 приборов ночного видения на общую сумму $5,8 млн в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает 112 Украина.

"Технология этих приборов (ночного видения - Прим.Ред.) будет гарантировать безопасность ВСУ и украинского народа в ночное время. Предоставленное оборудование и тренинги помогают Украине лучше защищать свои границы", – сказала в среду в Киеве посол США в Украине Мари Йованович на церемонии передачи экипировки.

По ее словам, это оборудование предоставлено украинской стороне в соответствии с программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что теперь приборами ночного видения будут оснащены как минимум 10 батальонов ВСУ.

Как сообщала "Страна", Волкер заявил, что США готовы помочь остановить бои на Донбассе.

"США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбирать мир", - написал он.

Отметим, что провластным депутатам Рады не понравился план Расмуссена по введению миротворцев.