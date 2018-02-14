Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может прожить без внешней финансовой поддержки. Об этом премьер заявил на заседании Кабмина.

"Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока что не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки", - сказал Гройсман.

Он пояснил, что это произошло из-за того, что предыдущая власть накопила очень большие внешние долги.

В 2018 году Украине предстоит выплатить по внешним обязательствам 7,4 миллиарда долларов, а до 2020 года — 16 миллиардов долларов. В прошлом году долги страны в долларовом выражении выросли на 7,5 процента, до 76,3 миллиарда долларов (с учетом гарантированных государством займов), и составили около 75 процентов ВВП.

В свою очередь, международные резервы на начало 2018-го составили 18,8 миллиарда долларов, это около четверти от внешней государственной и гарантированной государством задолженности.

Как сообщала "Страна", ранее Гройсман заявил, что недоволен избирательной системой в Украине.

Напомним также, что Гройсман признал, что внешний долг Украины составляет 83% ВВП.